شركة "باسف" الألمانية توقف إنتاجها بمصر وتغلق مكاتبها بسبب الاضطرابات

أوقفت شركة "باسف" الألمانية للصناعات الكيميائية إنتاجها فى مصر وأغلقت مكاتبها هناك بصورة مؤقتة بسبب الاضطرابات التى تشهدها البلاد حاليا.

وقالت متحدثة باسم الشركة إن الشركة أوقفت نشاطها فى مصر بصورة مؤقتة منذ أمس الخميس، مضيفة أنه سيجرى عقب يوم غد السبت مراجعة ما إذا كان من الممكن إعادة فتح مكاتب الشركة ومقر الإنتاج.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "باسف"، كبرى شركات الصناعات الكيميائية فى العالم، تعمل فى مصر منذ نحو60 عاما، وتقوم بإنتاج مواد بناء كيميائية فى مدينة السادات.

ويعمل فى فرع الشركة بمصر نحو100 موظف محلى، بحسب بيانات المتحدثة.

وأكدت المتحدثة سلامة كافة الموظفين العاملين بفرع الشركة فى مصر، موضحة أن أمنهم يأتى على قمة أولويات الشركة.