"مستثمرى أسوان": الانتهاء من تجهيز ميناء قسطل الحدودى بين مصر والسودان

قال محمد عطا جاد، رئيس لجنة النقل والخدمات اللوجستية بجمعية مستثمرى أسوان، إنه تم الانتهاء من جميع التجهيزات الخاصة بتشغيل منفذ قسطل الحدودى الرابط بين وادى حلفة بشمال السودان ومحافظة أسوان بجنوب مصر، ومن المقرر أن يتم العمل به قبل نهاية العام الحالى.

وأضاف "جاد" فى بيان صادر عنه، أن المنفذ مزود بكافة التجهيزات الجمركية والصحية والرقابة على الصادرات والواردات وإدارة الجوازات والهجرة وأمن الموانئ، بجانب عدد من الوحدات السكنية لإقامة العاملين، ويقع هذا المنفذ فى منطقة شرق النيل فى مدينة أبو سمبل، ويمكن العبور إليه عن طريق ميناء الصيد وأبو سمبل مستخدماً عبارات النقل النهرى للوصول إلى رصيف ميناء قسطل للوصول إلى المنطقة الجمركية، ومن ناحية أخرى قامت عدد من الشركات المصرية، بالتنسيق مع الشركات السودانية، على كيفية التعاون والبدء فى تنشيط الدور التجارى بين البلدين وسهولة نقل البضائع المصرية إلى السودان والعكس.

وأشار جاد إلى أن منفذ قسطل الحدودى سيعمل على تسهيل إجراءات مرور أتوبيسات نقل الركاب القادمين من وإلى السودان، ويعد هذا المنفذ هو البوابة الجنوبية لحدود مصر مع السودان، وسيساهم فى زيادة حجم الصادرات والواردات البرية والتنشيط التجارى بين البلدين، كما سيساهم فى زيادة الاستثمار فى محافظات جنوب الصعيد.