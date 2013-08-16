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محمد بن راشد يقدم العزاء بوفاة سفير الدولة لدى الكويت

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محمد بن راشد يقدم العزاء بوفاة سفير الدولة لدى الكويت محمد بن راشد يقدم العزاء بوفاة سفير الدولة لدى الكويت

 قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " واجب العزاء إلى ذوي ونجل المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم الدكتورعلي أحمد بن شكر الزعابي سفير الدولة لدى دولة الكويت الشقيقة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه مساء اليوم إلى منزل الفقيد في منطقة الظيت الجنوبي بإمارة رأس الخيمة حيث قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أشقاء المرحوم محمد وعيسى وياسر ونجله عمر الذين أعربوا عن تقديرهم لمواساة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لهم في مصابهم الجلل داعين الله تبارك وتعالى أن يطيل في عمر سموه وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة من كل سوء .

رافق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تقديم واجب العزاء معالي الفريق مصبح راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسعادة محمد جمعة النابودة وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي وعدد من المرافقين .
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