فيديو..الإخوان يخرجون أسلحة من سيارة بجوار مديرية أمن الإسكندرية

تداول نشطاء مقطع فيديو، يوضح قيام العناصر الإخوانية، بإطلاق الرصاص الحى بالرشاشات الآلى على الأهالى وقوات الأمن بجوار مديرية أمن الإسكندرية بشارع فوزى معاذ، ويقومون باستخراج الأسلحة الآلية من داخل سيارات "ملاكى" بالشوارع الجانبية المحيطة بمديرية الأمن.

وكان عدد من أنصار جماعة الأخوان المسلمين قد انطلقوا فى مسيرات سلكت طريق الحرية حتى الإبراهيمية ثم لشارع فوزى معاذ إلى جامع على بن أبى طالب بسموحة، وشارع ألبرت الأول، وميدان فيكتور عمانويل، وأثناء ذلك تفرقت منهم بعض المجموعات وهاجمت قسم شرطة سيدى جابر، ونقطة شرطة سموحة، ونقطة شرطة المصانع وحدثت بعض المناوشات والاشتباكات بين مجموعة من أهالى دائرة قسم سيدى جابر، وأنصار جماعة الأخوان المسلمين بمنطقة كوبرى كليوبترا، استخدم فيها الإخوان الأسلحة النارية المختلفة فى التعدى على المواطنين.

وأسفرت الاشتباكات عن وقوع 6 وفيات و40 مصابا، وتدخلت قوات الشرطة والقوات المسلحة، وتمكنوا من السيطرة على الموقف وضبط العديد من عناصر جماعة الإخوان وبحوزتهم أسلحة مختلفة الأنواع، وأصيب أحد الأفراد من قوة قسم شرطة سيدى جابر، أثناء التصدى لمحاولة إقتحام القسم من قبل أنصار جماعة الإخوان المسلمين.