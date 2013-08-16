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خليل: ما كان يمكن منع انعقاد جلسة مجلس الأمن..وفرنسا أعدت نقاط مكتوبة ليتفق عليها الأعضاء

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خليل: ما كان يمكن منع انعقاد جلسة مجلس الأمن..وفرنسا أعدت نقاط مكتوبة ليتفق عليها الأعضاء خليل: ما كان يمكن منع انعقاد جلسة مجلس الأمن..وفرنسا أعدت نقاط مكتوبة ليتفق عليها الأعضاء

قال مندوب لدي الأمم المتحدة معتز خليل، لبرنامج جملة مفيدة علي mbc ، أن الدول الصديقة في مجلس الامن أكدت أن الامر لايستدعي خروج نقاط مكتوبة فيما يحدث في مصرو أكتفت بأن تكون الرسالة التي يريد مجلس الامن يرسلها لنا أنه في حالة وقوع ضحايا كثيرة سوف يتدخل.

و أضاف ” من الدول التي تتفهم مايحدث في مصر هي روسيا والصين واذربيجان وهناك دول أخري موقفها غير واضح، و تم إبلاغ السكرتير العام والأعضاء الدائمين انه يجب عليهم ان يدركوا ان ما يحدث شأن داخلي وان تدخلهم قد يزيد الوضع ارتباكا”.
> وشدد السفير علي أن مصر تتخوف عقد جلسة علنية بالأمم المتحدة، مضيفًا هناك تنسيق غربي لتفسير ما يحدث في مصر للعالم ولم يصدر عن الجلسة بيان رسمي مكتوب واكتفوا بكلمات شفهية، و ما كان يمكن منع انعقاد الجلسة وفرنسا أعدت نقاط مكتوبة ليتفق عليها الأعضاء.

و تابع السفير معتز : حضور جلسة الامن للأعضاء ١٥ فقط والمغرب هو ممثل الدول العربية، و فرنسا طلبت انعقاد مجلس الامن بشكل عاجل ولا يحق الرفض لباقي الأعضاء .

 

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