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بالصور| الجماعة الإسلامية في باكستان تندد بفض اعتصامي "النهضة ورابعة العدوية"

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بالصور| الجماعة الإسلامية في باكستان تندد بفض اعتصامي "النهضة ورابعة العدوية" بالصور| الجماعة الإسلامية في باكستان تندد بفض اعتصامي "النهضة ورابعة العدوية"

كتب : وكالات الجمعة 16-08-2013 19:39

تظاهر الآلاف من الجماعة الإسلامية بمدينة كراتشي الباكستانية، للتنديد بفض الاعتصامات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي في ، وأدت الجماعة الإسلامية الصلاة على أرواح ضحايا فض اعتصامات الإخوان المسلمين في مصر.

وحرق المتظاهرون العلم الأمريكي اعتراضًا على قتل مؤيدي "مرسي" وفض اعتصامهم في مصر، رافعين لافتة مكتوب عليها "لماذا تدعم أمريكا النظم الديكتاتورية في العالم الإسلامي".

كما رفع المتظاهرون الباكستانيون صور "مرسي"، وكتبوا عليها شعارات تأييد له "نحن جميعًا مرسي"، و"ندعم الرئيس مرسي والمصريين"، فيما ظهر عدد من الأطفال في المظاهرات وهم يمسكون بصور "مرسي" ويدعون للمصريين.

وهاجم المتظاهرون من الجماعة الإسلامية في باكستان، الفريق أول عبدالفتاح ؛ حيث رفعوا صورته وكتبوا عليها "خائن"؛ للتنديد بقتل المتظاهرين المؤيدين لمرسي في مصر.

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