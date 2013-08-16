اشتباكات دموية فى السويس بعد حظر التجولل

السويس -- عبدالله ضيف منذ 2 دقيقة 19 ثانية

اصيب العشرات من ميليشيات وبلطجية جماعة الاخوان وتقوم سيارات الاسعاف بنقلهم لمستشفيات السويس العامة اثر قيامهم بالتعدى على قوات الجيش التى حضرت لفض اعتصامهم فى شارع الجيش بعد سريان مواعيد حظر التجوال, ولاتزال الاشتباكات جارية حتى الان .

القت قوات الجيش القبض على عدد كبير من ميليشيات الاخوان خلال فضها اعتصامهم المسلح . وتم ضبط مع عدد من المقبوض عليهم 5 اسلحة الية وخرطوش وكميات كبيرة من طلقات الرصاص وقنابل المولوتوف والغاز , ولاتزال قوات الجيش تطارد ميليشيات الارهاب فى شوارع الاربعين والسويس. وتواصل سيارات الاسعاف نقل المصابين فى الاشتباكات الجارية ومن بينهم عدد من افراد الجيش,,,وكانت مظاهرة من اتباع جماعة الاخوان تضم حوالى الف شخص مدعمة بميليشيات مسلحة بالاسلحة الالية والخرطوش وقنابل المولوتوف قد تعمدت التجمع والاحتشاد فى شارع الجيش بجوار قسم شرطة الاربعين القديم وداخل المسجد المجاور بعد السابعة من مساء اليوم الجمعة بهدف خرق حظر التجوال والاعتصام فى المكان والقيام بمسيرات ليلية فى الشوارع الخاوية من المارة لافتعال احداث شغب واشتباكات مع قوات الجيش فى اطار مخططها لنشر الفوضى وحرق مصر.

رفعت ميليشيات الاخوان اعلام تنظيم القاعدة بكثافة فى اماكن تجمعها واعتلت قناصة من ميليشيات الاخوان اسطح العمارات المحيطة بمكان تجمعهم لمهاجمة قوات الجيش عند قدومهم لفض اعتصام ميليشيات الاخوان, كما لوحظ وجود سيارتين نصف نقل بدون لوحات معدنية مكدسة بميليشيات الاخوان المسلحين بالاسلحة الالية تقف كل منهما عند ناصية الشارع من الاتجاهين لمهاجمة قوات الجيش عند قدومة لفض اعتصامهم المسلح.