بالصور قائمة مصابي اشتباكات المنصورة

المنصورة ــ محمد طاهر الجمعة , 16 أغسطس 2013 21:09

أسفرت اشتباكات اليوم بين مؤيدي الرئيس المعزول وأهالي مدينة المنصورة عن اصابة 37 شخصا من بينهم عميد شرطة أحمد سراج الدين من الأمن المركزي بالمنصورة. تعددت الإصابات ما بين الإصابة بطلق ناري وخرطوش

وأصابات قطعية بالرأس والوجه والجسد . تم حصر الحالات الخطرة من ثوار وأهالي مدينة المنصورة وهم: " طه سامي طه 30 سنة مهندس زراعي مقيم بالدراسات جرح قطعي بالرأس واليدين ، وعبد الله مصطفي عبد العاطي 15 سنة عامل مقيم بشارع السلخانة مصاب بطلق خرطوش بالعين وأحمد محمود جمال ياسين 23 سنة طالب ومقيم بشارع مستشفي الصدر مصاب بطلق خرطوش بالوجه ، وعادل إبراهيم السيد 30 سنة نجار مسلح مقيم بشارع أحمد ماهر مصاب بطلق ناري بالفخذ الأيمن ، ومحمد فتحي أحمد زين الدين العابدين 23 سنة مقيم بشارع محمد فتحي ومصاب بطلق ناري بالفخذ الأيسر ، واحمد محسن محمد 17 سنة يعمل خراط مقيم بشارع الجلاء مصاب بطلق ناري بالقدم اليسري والسعيد محمود محمد 35 سنة ويعمل لحام مقيم بشارع الجلاء بالمنصورة ومصاب بطلق ناري باليد اليمني ومحمد وائل حسن 17 سنة طالب مقيم بشارع الجلاء ومصاب بطلق ناري بالجانب الأيمن وأحمد حمدي محمود 27 سنة مصاب بطلق ناري من سلاح آلي بالجانب الأيسر وعلاء محمد محمد مقيم بشارع محمد فتحي بالمنصورة ومصاب بطلق ناري في القدم اليسري ، ومحمد ممدوح صلاح 18 سنة طالب مقيم بشارع الثانوية ومصاب بطلق خرطوش باليد اليسري واليمني .. وتضمنت قائمة المصابين من جماعة الأخوان والذين تم ألقاء القبض عليهم مختار محمد حسن 45 سنة صاحب محل مقيم بقرية شبرا وبدين تابع لمركز المنصورة مصاب بجرح قطعي بالرأس واليد اليمني حيث تم إلقاء القبض علي نجله عبد الله 20 سنة ويعمل مع والده وكان مرافقا له وبحوزته اثنان سلاح أبيض أثناء مطاردتهما والقبض عليهم ، ومحمد عبد الله عبده 47 سنة صاحب مصنع ملابس بالسنبلاوين بجرح قطعي في الرأس واليد اليمني كما تم القبض علي القبض علي إبراهيم إسماعيل إبراهيم جاد 17 سنة عامل عادي مقيم بمركز بيلا التابعة لمحافظة كفر الشيخ وتم نقله للمستشفي مصابا بجرح قطعي بالرأس وتم احتجازهم بمستشفي المنصورة العام القديم لتلقي العلاج والتحقيق معهم فيما بعد .. واستقبلت مستشفي المنصورة الدولي 6 حالات أخري دخلت جميعها الي العناية المركزة نظرا لحالتهم الحرجة . وكشفت بعض الأسماء التي ألقي القبض عليها عن تنوع أماكن أقامة البعض منهم من محافظات كفر الشيخ والغربية والشرقية ودمياط مما يؤكد ان اشتباكات اليوم كانت تهدف للثأر من ثوار المنصورة