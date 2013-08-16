ارتفاع عدد القتلى والمصابين فى معارك السويس

السويس - عبدالله ضيف: الجمعة , 16 أغسطس 2013 21:11

ارتفعت اعداد القتلى فى معارك جماعة الاخوان بالسويس مع الجيش واهالى السويس الى 6 قتلى وحوالى 65 مصابا بالاضافة الى القبض على اعداد كبيرة من ميليشيات الاخوان المسلحة بالاسلحة النارية والخرطوش وقنابل المولوتوف.

تمكنت قوات الجيش من فض اعتصام ميليشيات وبلطجية الاخوان الذين تعمدوا الاحتشاد والاعتصام فى شارع الجيش بجوار قسم شرطة الاربعين القديم مع بدء فترة حظر التجوال بالسويس لافتعال المعارك مع الجيش ونشر الفوضى. حرصت قوات الجيش ان تطلب من الاخوان عبر مكبرات الصوت الانصراف نتيجة سريان حظر التجوال الا ان ميليشيات الاخوان امطروا قوات الجيش بوابل من رصاص الاسلحة الالية والخرطوش وقنابل المولوتوف . وتمكنت قوات الجيش من فض الاعتصام .وتقوم قوات الجيش الان بتمشيط الشوارع والحوارى الجانبية .