هكذا عبر نجوم لبنان وسوريا عن حزنهم على مصر

حرص عدد من نجوم الفنّ في العالم العربيّ على الدعاء لمصر ومؤازرتها في الظروف السيئة التي تمرّ بها حالياً:

فقد أعربت اللبنانية إليسا عن أسفها، عبر حسابها الشخصيّ على موقع "فيس بوك" قائلة: "أنا حزينة جداً على ما يفعله الإخوان المسلمون بالكنائس والمدارس؛ عارٌ عليهم. وبعدما كشف الإخوان المسلمين عن وجههم الحقيقيّ الإرهابيّ، أحترم كثيراً المسلمين المسالمين الذين يُعبّرون عن الإسلام الحقيقي".

من ناحيته، كتب المطرب راغب علامة على "تويتر" عدّة تغريدات، منها التعازي التي وجّهها إلى شعب مصر وكلّ ضحايا الوطن العربي، إلا أنّ أوّل تغريدة له، تعقيباً على ما حدث في مصر، جاء فيها: "أشاهد الأخبار وما يحصل في حبيبتنا مصر، ربّنا يحميكِ يا مصر، يا أمّ الدنيا، وتنتهي الأزمة بسرعة يا ربّ".

أمّا الفنّانة رزان مغربي، فقد نشرت رسالة لها بخط يديها على صورتها، قالت فيها: "بحبّك يا مصر، بقولها في الصبح وأعدها في العصر، ولو عدّى عليا الزمن ومرّ، حافضل أقولك بحبّك يا مصر، والحبّ كله ليكي إنتي... إنتي السلام و إنتي الأمان وقلبي ما حبّش غيرك أنتي، بحبّك يا مصر".

وقد قالت اللبنانية دوللي شاهين: "مصر لن تموت، ولن يستطيع أحد إحراقها. مصر ربّنا يحميكِ".

وقد اكتفت المطربة السورية أصالة نصري بنشر رابط أغنيتها مع حسام حبيب، وهي "حبيبتي يا بلدي".

وقد قال الإعلاميّ والمخرج السوريّ سامر خضر: "مصر وسوريا بقياداتهما الفذّة سيظلون شوكة في حلق المخطّط التآمريّ، وسننتصر".

أمّا المطرب السوريّ سامو زين، فقد كتب: "يا ربّ احفظ مصر والمصريين". ولم يكتفِ بذلك فقط، بل قام في خطوة تُحسب له بإلغاء حفلته بـ"بوتو مارينا" حزناً على شهداء مصر.