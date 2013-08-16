بالفيديو.. السفير السعودي: كلمة خادم الحرمين للرد على من يحاول حرق مصر

قال أحمد القطان، سفير السعودية في مصر، إن «التوقيت المميز للكلمة القوية لخادم الحرمين الشريفين جاءت لترد على كل من يحاول أن يتدخل في الشؤون الداخلية لمصر، ويحاول أن يحرق مصر». وأضاف «القطان»، في مداخلة هاتفية لقناة «أون تي في»، مساء الجمعة، أن «رجال مصر قادرون على وحدة الصف والكلمة، لكي تعود مصر كما كانت لقلب الأمة العربية». وأشار «القطان» إلى أن الملك السعودي حزين لما يحدث في مصر، مؤكدًا أن «السعودية بجانب الشعب المصري قلبًا وقالبًا، ولن نتخلى عن الشعب المصري». كان العاهل السعودي قال، إن المملكة شعبًا وحكومة تقف مع مصر ضد الإرهاب والضلال والفتنة، مشددًا على أنه «نقف مع مصر في حقها الشرعي في ردع العابثين». وأضاف «عبد العزيز»، في كلمة له للتعليق على الأحداث في مصر، أذاعتها قناة «العربية»، عصر الجمعة، أن كل من يتدخل في شؤون مصر الداخلية يوقد الفتنة، مضيفًا: «واثقون أن مصر ستستعيد عافيتها».إعلان - Ads إعلان - Ads
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