حريق بمقر «المقاولون العرب» برمسيس.. وأنصار مرسي يمنعون سيارات الإطفاء

شبّ حريق هائل بمقر الإدارة المالية للفرع الرئيسي لشركة المقاولون العرب المجاور لقسم شرطة الأزبكية بمحيط شارع رمسيس، الجمعة، جراء الاشتباكات الدائرة بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وقوات الأمن. ويوجد بفرع الإدارة المالية، جميع المستندات الخاصة بالماليات، والمبنى موجود منذ عهد مؤسس الشركة عثمان أحمد عثمان. ودفعت مديرية أمن القاهرة بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق إلا أن أنصار الرئيس المعزول حالوا دون وصولها. وأسفرت محاولات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي لاقتحام قسم الأزبكية، الجمعة، عن اشتعال النيران بأحد طوابق القسم قبل أن تتمكن القوات من السيطرة عليه. وقام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بمحاولات لاقتحام قسم الأزبكية، فيما حاصر عدد من أنصار المعزول مبنى القسم، وسط هتافات ضد القوات المسلحة والشرطة.

شبكةعيونالإخبارية

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