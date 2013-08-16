أخبار عاجلة

إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

حريق بمقر «المقاولون العرب» برمسيس.. وأنصار مرسي يمنعون سيارات الإطفاء

  • مصر
  • 4
Google+ Print
حريق بمقر «المقاولون العرب» برمسيس.. وأنصار مرسي يمنعون سيارات الإطفاء حريق بمقر «المقاولون العرب» برمسيس.. وأنصار مرسي يمنعون سيارات الإطفاء
شبّ حريق هائل بمقر الإدارة المالية للفرع الرئيسي لشركة المقاولون العرب المجاور لقسم شرطة الأزبكية بمحيط شارع رمسيس، الجمعة، جراء الاشتباكات الدائرة بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وقوات الأمن. ويوجد بفرع الإدارة المالية، جميع المستندات الخاصة بالماليات، والمبنى موجود منذ عهد مؤسس الشركة عثمان أحمد عثمان. ودفعت مديرية أمن القاهرة بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق إلا أن أنصار الرئيس المعزول حالوا دون وصولها. وأسفرت محاولات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي لاقتحام قسم الأزبكية، الجمعة، عن اشتعال النيران بأحد طوابق القسم قبل أن تتمكن القوات من السيطرة عليه. وقام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بمحاولات لاقتحام قسم الأزبكية، فيما حاصر عدد من أنصار المعزول مبنى القسم، وسط هتافات ضد القوات المسلحة والشرطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية