أخبار عاجلة

إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات
  4. أونا

استشهاد أمين شرطة وإصابة لواء وعقيد وأمينى شرطة أثناء دفاعهم عن قسم شرطة الأزبكية

Google+ Print
استشهاد أمين شرطة وإصابة لواء وعقيد وأمينى شرطة أثناء دفاعهم عن قسم شرطة الأزبكية استشهاد أمين شرطة وإصابة لواء وعقيد وأمينى شرطة أثناء دفاعهم عن قسم شرطة الأزبكية

نجحت الأجهزة الأمنية بالاشتراك مع القوات المسلحة فى إحكام سيطرتها على قسم شرطة الأزبكية بعد تعرض القسم لاطلاق نار مكثف من قبل عناصر مسلحة تابعة للاخوان المسلمين على مدى أكثر من خمس ساعات .

ورصد مندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط وصول مدرعات الجيش والشرطة الى محيط القسم والسيطرة على الأوضاع الأمنية ، وهو ما أجبر المعتدين على التراجع باتجاه ميدان رمسيس ومنطقة غمرة .
> كما رصد مندوب الوكالة وصول سيارات الاطفاء الى محيط القسم والبدء الفعلى فى اخماد النيران التى اشتعلت بالطابق الثالث منه .

وقال مصدر أمنى إن تلك الأحداث أسفرت عن استشهاد أمين شرطة وإصابة اللواء ربيع الصاوى وعقيد آخر برش خرطوش بالوجه وأمينى شرطة بطلقات خرطوش ، مشيرا الى أنه تم نقلهم الى مستشفى الشرطة بالعجوزة لتلقى العلاج اللازم .

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا