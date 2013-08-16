استشهاد أمين شرطة وإصابة لواء وعقيد وأمينى شرطة أثناء دفاعهم عن قسم شرطة الأزبكية

نجحت الأجهزة الأمنية بالاشتراك مع القوات المسلحة فى إحكام سيطرتها على قسم شرطة الأزبكية بعد تعرض القسم لاطلاق نار مكثف من قبل عناصر مسلحة تابعة للاخوان المسلمين على مدى أكثر من خمس ساعات .

ورصد مندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط وصول مدرعات الجيش والشرطة الى محيط القسم والسيطرة على الأوضاع الأمنية ، وهو ما أجبر المعتدين على التراجع باتجاه ميدان رمسيس ومنطقة غمرة .

> كما رصد مندوب الوكالة وصول سيارات الاطفاء الى محيط القسم والبدء الفعلى فى اخماد النيران التى اشتعلت بالطابق الثالث منه .

وقال مصدر أمنى إن تلك الأحداث أسفرت عن استشهاد أمين شرطة وإصابة اللواء ربيع الصاوى وعقيد آخر برش خرطوش بالوجه وأمينى شرطة بطلقات خرطوش ، مشيرا الى أنه تم نقلهم الى مستشفى الشرطة بالعجوزة لتلقى العلاج اللازم .

أ ش أ