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القبض على اثنين من مرتكبى حادث تفجير مطروح

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القبض على اثنين من مرتكبى حادث تفجير مطروح القبض على اثنين من مرتكبى حادث تفجير مطروح
مطروح - غادة الدربالى
منذ 35 دقيقة 49 ثانية

القت  اليوم قوات الامن القبض على اثنين من مرتكبى تفجير مقر النيابة العسكرية التى شهدتها منطقة محدود الدخل غرب مطروح فى الساعات الاولى من صباح اليوم .

اكد اللواء العنانى حمودة مدير امن مطروح ان قوات الامن تمكنت من القبض على أثنين من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي من الذين قاموا بالهجوم علي مقر النيابة العسكرية بالقنابل والاسلحة الالية   حيث تم تتبعهم بالكاميرات المثبتة علي الطائرات الهيلوكوبتر.
> لم تعلن اجهزة الأمن عن أية تفاصيل عن ملابسات عملية القبض عليهم أو تحديد هويتهم.

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