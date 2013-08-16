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القبض على منفذ تفجيرات مطروح بسيارة محملة بالمتفجرات

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القبض على منفذ تفجيرات مطروح بسيارة محملة بالمتفجرات القبض على منفذ تفجيرات مطروح بسيارة محملة بالمتفجرات
مطروح - غادة الدربالى:
منذ 16 ثوانى

تمكنت قوات الامن من ضبط شاب من مدينة الاسكندرية  اثناء قيادته لسيارة همر رصاصى اللون تحمل لوحات خليجية محملة بمواد شديدة الاشتعال والانفجار TNT  وزجاجات مولوتوف وتبين انه من  منفذى تفجيرات النيابه العسكرية والسكه الحديد بمطروح اليوم الجمعه .

اكد اللواء العنانى حمودة مدير امن مطروح ان القوات تمكنت من ضبط السيارة رقم 1709 جمرك البحر الأحمر ماركة هامر رصاصى اللون قيادة عبد العزيز ع.ع.-24 سنه - مصرى الجنسية مقيم وحضرالى البلاد فى منتصف شهر يونيو من العام الحالى ومقيم 7 ش المقدم حسنى حماد الأسكندريه .وعثر بحوزته عدد 1 جهاز تحديد المواقع الكترونيا ومجموعة إسطوانات خاصة ببعض المشآت الحيوية وعدد 14 زجاجة مولوتوف معدة للإستخدام وعدد 1كشاف ليزر وكمية كبيرة من مادة TNT  شديدة الإنفجار وعدد كبير من الأصابع الخاصة بتفجير مادة TNT .
> وتبين من التحقيقات ان المتهم فى القضية صاحب السيارة هو من قام ومعه آخريين بإرتكاب حادث إلقاءعدد 2 قنبلة على النيابة العسكريه مساء أمس وتفجير شريط السكة الحديد بالكيلو 35 صباح اليوم
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