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سواريز يعود لتدريبات ليفربول

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سواريز يعود لتدريبات ليفربول سواريز يعود لتدريبات ليفربول

عاد لويس سواريز مهاجم ليفربول الإنجليزي للتدرب مع فريقه يوم الجمعة بعد أن اعتذر لزملائه بالفريق عن ما بدر منه خلال الفترة الماضية.

وأشارت (سكاي سبورتس) البريطانية إلى أن سواريز تدرب مع الفريق الأول بعد أن كان أعلن برندن رودجرز المدير الفني للفريق عدم إشراكه فيها حتى لا يؤثر على الفريق.

وكان سواريز قد طلب من ناديه الانتقال لأرسنال بعد أن قدم المدفعجية عرضا قيمته 40 مليون جنيه إسترليني وهو الذي رفضه ليفربول لتزداد الأزمة خاصة مع رغبة اللاعب في اللعب بدوري أبطال أوروبا.

ولن يخوض سواريز مباراة السبت أمام ستوك سيتي في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز نظرا كونه يقضي عقوبة الإيقاف من الموسم الماضي 10 مباريات قضى منها اللاعب 4 فقط.

ويبدو أن مسلسل سواريز قد شارف على النهاية حسب ما أشارت (سكاي سبورتس) إذ أن رفض النادي القاطع لرحيل اللاعب قد جعل اللاعب يقتنع بالبقاء في الفريق خاصة وأنه لا يمتلك شرط جزائي في عقده.

يذكر أن سواريز هو هداف فريق ليفربول الموسم الماضي إذ سجل 30 هدفا للحمر في جميع البطولات.

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