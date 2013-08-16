كيف نواجه ارتفاع نسب السكر فى الدم؟

أرسل "م.م" 24 عاما، أجريت تحليلا للسكر فى الدم دون استشاره طبيب مختص، فقط لأننى أحب الطعام الملىء بالسكر وكل ما يحتوى على السكر؟ وجاءت النتيجة 112 وهنا شعرت بالخوف لا أعرف لماذا لكننى شعرت أنها عالية لأننى منذ حوالى سنة كانت النتيجة 70 وكنت أعانى من هبوط فيه بسبب توتر الامتحانات؟ فماذا أفعل؟

أكد الدكتور عيسى محمد استشارى أمراض الباطنة أن على الشاب السائل ألا يقلق إلى هذا الحد دون سبب وجيه، فنسب السكر فى الدم نسب معروفة ولكن يجب عليه أولا أن يتوجه إلى طبيب ليعرض عليه النتائج، لينصحه بعض النصائح ليس إلا.

فنسبه الـ112 غير مرضية لكنها قد تكون تشير إلى زيادة طفيفة جدا ويجب ألا نهملها من البداية والتعامل معها بجدية وحزم، خاصة أن هذا الشاب يحب تناول السكريات بشكل كبير، ولذا يجب أن يحصل على بعض النصائح، والخوف الحقيقى يبدأ عند تخطى نسب التحليل حوالى الـ125 وهو لا يعد خوفا أيضا لأنه يمكن التعامل معه.

والتى من أهمها ألا يخاف كثيرا من نتائج التحليل، ولكن عليه أن يعتاد القيام بتحاليل وفحوصات دوريه لأنه فكر جيد ويجب أن يعمقه يكون ممن يتسمون بالاعتدال فى كل شىء، فى تناول النشويات والبروتينات وكذلك السكريات، ولما يزيد من نسب السكر فى طعامه؟ بل عليه أن يكبح جماح نفسه ويتعامل مع الأمر على أنه مجرد عناصر يجب أن تدخل بنسب معينه إلى الجسم، لا أن تدخل بكميات غير معقولة، فحتى إذا كان لا يعانى من السكر فهذه الطريقة غير صحية وخطيرة عليه بمرور الوقت.