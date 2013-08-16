«ملثم» يحمل بندقية آلية وسط أنصار مرسي في ميدان رمسيس

ظهر شخص ملثم مسلح، يحمل بندقية آلية في ميدان رمسيس، فيما يحتفي به أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وهو يعبر الميدان، وأمامه سيارة ملاكي زرقاء اللون، يقف على خلفيتها شخص يحمل تنظيم القاعدة. كانت السيارة ظهرت في بث لقناة «الحياة» تدخل ميدان رمسيس من جهة شارع الجلاء في اتجاه شارع امتداد رمسيس، ويظهر في بداية الفيديو «الملثم المسلح» من شباك السيارة، ثم ينزل من السيارة ويترجل وهو ممسك ببندقية آلية، فيما يظهر أنصار الرئيس المعزول، وهم يلوحون للسيارة التي كان يستقلها وهو يعبر الميدان وسيارة أخرى حمراء اللون، فيما يعبر «المسلح» الميدان خلف السيارتين على قدميه.

شبكةعيونالإخبارية

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