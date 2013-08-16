«الداخلية» تعلن استرجاع صفحتها على «فيس بوك»: «جماعات إجرامية اخترقتها»

أعلنت وزارة الداخلية استرجاع صفحتها على «فيس بوك»، الجمعة، والتي كان قد تم اختراقها، مشيرة إلى أنه جارٍ العمل على تحديد من قام بذلك والتعامل معه في إطار القانون. وقالت «الداخلية»، في رسالة قصيرة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، «تم استرجاع الصفحة الرسمية لوزارة ممن اخترقها من الجماعات الإجرامية، وجارٍ تحديده». وتعرضت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على «فيس بوك»، الجمعة، لقرصنة من قبل مجهولين الذين دعوا رجال الشرطة إلى «عدم الانصياع لأوامر إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين». وكتب المشاركون في عملية قرصنة صفحة «الداخلية»: «دعوة لضباط وجنود وزارة الداخلية بعدم الانصياع لأوامر إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين والتمرد على أي أوامر بهذا الشأن». وأضافوا في ختام دعوتهم: «المتظاهرون مصريون، وما كان لمصري أن يقتل أخاه المصري».

شبكةعيونالإخبارية

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