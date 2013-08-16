"تاتو" عمرو دياب يُحيّر جمهوره

تسبّب التاتو الذي رسمه المطرب عمرو دياب على ذراعه، والذي ظهر به على غلاف ألبومه الجديد "الليلة"، المزمع صدروه في الأسواق يوم 18 أغسطس/آب الجاري، في حال هدوء الأوضاع السياسيّة في مصر، حالة من الحيرة.

فقد احتار روّاد مواقع التواصل الاجتماعيّ في تفسير المكتوب على ذراع عمرو، حيث رجّح البعض أن يكون عمرو قاصداً آية من الآيات القرآنيّة أو حديثاً شريفاً، فيما قال آخرون إنه كتب اسم والديه؛ وذلك من دون أن يتضح الأمر بعدُ، خاصّة وأنّ الكتابة مكتوبة بالخطّ الكوفيّ.

الجدير ذكره هو أنّه سبق لعمرو أن قام بكتابة تاتو يحمل اسم نجله "عبد الله".