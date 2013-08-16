خطيب مسجد بالعراق: "اللهم عليك بالسيسي وأعوانه"

كتب : الأناضول الجمعة 16-08-2013 16:03

هاجم إمام وخطيب جامع الرحمة في مدينة أربيل عاصمة إقليم "كردستان" بشمال العراق القوى الأمنية والجيش المصري، على خلفية قتل المعتصمين في ميداني رابعة العدوية والنهضة في القاهرة.

وخلال خطبة الجمعة، دان الشيخ إدريس كريم مولود، إمام وخطيب جامع الرحمة في مدينة أربيل، "قتل المسلمين بغير ذنب"، مستندا إلى كلام الله عز وجل "من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا".

وأضاف "بعد أن تحدثنا عن العذاب الذي ينتظر القاتل، لنتحدث عما هو مطلوب منا إزاء القتل بغير ذنب، لا يجوز على المسلمين أن يسكتوا إزاء ذلك، ونرى الآن ما يحدث في سوريا وفي مصر، حيث يقتل الناس هناك بلا ذنب، علينا واجب الدعاء على الظالمين والدعاء بالمغفرة للمظلومي، وكما كان عهدنا مع حالات أخرى من قتل المسلمين المدنيين بغير ذنب في العراق وتركيا، حيث أقمنا صلاة الغائب على أرواح الضحايا، نقيم صلاة الغائب على أرواح الضحايا الذين سقطوا في مصر".

ومضى إمام جمعة الرحمة بالقول أثناء الدعاء "اللهم عليك بالظالمين في سوريا وفي مصر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أقتل رجالهم كما قتلوا رجال المسلمين، اللهم عليك بالسيسي وأعوانه، اللهم يتم أبنائهم ورمل نسائهم كما يتموا أطفال المسلمين ورملوا نساء المسلمين، آمين".

وعقب انتهاء صلاة الجمعة، نادى الشيخ إدريس كريم مولود إمام وخطيب جامع الرحمة، المصلين للمشاركة في صلاة الغائب على أرواح الضحايا الذين سقطوا في مصر.