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أستاذ طب نفسى يوصى بالبعد عن السياسة وشرب الفراولة والموز

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أستاذ طب نفسى يوصى بالبعد عن السياسة وشرب الفراولة والموز أستاذ طب نفسى يوصى بالبعد عن السياسة وشرب الفراولة والموز

أكد الدكتور محمد عادل الحديدى، أستاذ الطب النفسى بجامعة المنصورة، أن الوضع الحالى فى هو صراع بين قوتين وهم الإخوان والداخلية، لافتا أن الإخوان يوجد لديهم عنف كبير وكره للطرف الآخر وذلك نتيجة للشحنات السلبية التى يتلقوها من قادتهم، كما يعتقدون أن الصراع القائم هو بين الإسلام والكفر ويقومون بنصرة الإسلام.

وأوضح الحديدى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن ما يقوم به الإخوان من مهاجمة لأقسام الشرطة وحرق الكنائس معركة لنصرة الإسلام ضد الكفر ولذلك يقومون بالعنف والقتل التدمير ويرددون عند استخدامهم العنف "الله اكبر" لإحساسهم بأنهم يحاربون بغض النظر عن الموقف السياسى، لأن فكرة نصرة الإسلام لم تسمح لهم بالتفاهم والتنازل وهو ما يجعل الأمور أكثر تعقيدا.

ومن جانبه، ينصح أستاذ الطب النفسى جامعة المنصورة المشاهدين والمتابعين لما يحدث من عنف فى البلاد ببعض النصائح لعدم الشعور بالقلق وعدم تأثر الحالة النفسية، وهى عدم متابعة التليفزيون ومشاهدة الأخبار بشكل مستمر لأنها تساعد على تواجد الكآبة والضيق والقلق والتوتر، المحاولة فى التركيز بالعمل بشكل تدريجى وترك المواقف السياسية للدولة لأخذ القرارات والتطرق فيها إلى أن تستقر الأمور.

كما يوصى الطبيب عند مشاهدة التلفزيون يجب تناول بعض المشروبات التى تعمل على تهدئة الأعصاب كالينسون والكركدية، والبعد عن شرب المنبهات ويفضل البعد عن مشاهدة الأخبار قبل النوم، كما يفضل أيضا ممارسة الرياضة والاستحمام قبل النوم للاسترخاء وتناول بعض الفواكه التى تساعد على رفع هرمون السعادة كالفراولة والموز.

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مصر 365

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