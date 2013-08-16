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" المميزون في رمضان " خلافات ومجاملات وشللية فنية !

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" المميزون في رمضان " خلافات ومجاملات وشللية فنية ! " المميزون في رمضان " خلافات ومجاملات وشللية فنية !

تباينت ردود الأفعال مابين المؤيد والمعارض للنتائج النهائية للدورة السادسة من مهرجان المميزون في رمضان رغم تأكيدات المنظمين على أن النتائج جاءت وفقا لتصويت الجمهور عبر شركات الاتصالات الهاتفية وجاءت إتهامات الجمهور في برامج التواصل الاجتماعي بإن النتائج جاءت مجاملة لعدد من الفنانين والفنانات بخاصة أن هناك عدة جوائز مشتركة بين أكثر من فنان وفنانة وتحديدا في جائزة أفضل دور أول وكثرة الجوائز التشجيعية .
سيدتي حضرت حفل توزيع الجوائز وإلتقت مع عدد من الفنانين والفنانات المتوجين .

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سيدتي