وفد روسى يزور ليبيا قريبا لإجراء مباحثات بشأن خبيرين روسيين محتجزين هناك

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية، الكسندر لوكاشيفيتش، عن قرار إرسال وفد روسى إلى ليبيا، للتباحث مع مسئولين ليبيين بشأن الخبيرين الروسيين المحتجزين هناك.

وقال لوكاشيفيتش، فى تصريح نقلته وكالة أنباء نوفوستى الروسية اليوم، الجمعة، "ليس معروفا بعد إذا ظلت صيغة الاتهام على حالها"، مؤكدا أن موسكو ستواصل عملها من أجل إعادتهما إلى الوطن فى أسرع وقت.

وأعلن مصدر فى القنصلية الروسية فى طرابلس، أمس الخميس، أن المحكمة العسكرية الليبية ألغت حكما بالسجن المؤبد بحق الروسى الكسندر شادروف وحكما آخر بالسجن 10 سنوات بحق فلاديمير دولجوف، واللذين يتواجدان فى معسكر فى الزنتان الآن، وقررت إحالة ملفهما إلى محكمة مدنية.

وكانت كتيبة ثوار ليبيين تحمل اسم "القعقاع" قد أسرتهما فى 27 أغسطس 2011 ضمن مجموعة من "المرتزقة" الأوكرانيين والبلاروسيين الذين قاموا بإصلاح المعدات التى كان يستخدمها نظام القذافى فى "قتل الشعب الليبى".

وفى الرابع من يونيو 2012 حكمت المحكمة العسكرية الليبية على "زعيم المرتزقة" (الكسندر شادروف) بالسجن المؤبد، فيما حكمت بالسجن 10 سنوات على باقى أفراد المجموعة.