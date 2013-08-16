تمرد المنوفية تنفى استقالة أحد أعضائها احتجاجًا على فض اعتصام رابعة

نفى محمد أبوستيت، المنسق الإعلامى لحركة تمرد بمحافظة المنوفية، استقالة أحد أعضاء الحركة، ويدعى أحمد عبد الفتاح، احتجاجا على فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة.

وأكد أبو ستيت لـ"اليوم السابع" أنه حتى الآن لم يتلق أى استقالات لأعضاء الحركة، مطالبا وسائل الإعلام بتحرى الدقة والمصداقية فى نقل الأخبار عن الحركة، خصوصا بعد نشر خبر قبول أعضاء الحركة الدكتور ياسر الهضيبى حفيد المرشد الأسبق لجماعة الإخوان لتولى منصب المحافظ.

وأشار أبوستيت إلى أنه تم تحويل عبد الفتاح إلى التحقيق بعد نشر أخبار بدون علم الحركة، وتم إيقاف عضويته منذ أربعة أيام.