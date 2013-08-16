مصرع عميد شرطة وإصابه 7 جنود بالإسماعيلية

الإسماعيلية محمــد جمعـــة الجمعة , 16 أغسطس 2013 17:02

لقى العميد طه زكى طه عبدالله مدير إدارة تأمين كوبرى السلام وعطية سعد محمد توفيق سن 32مصرعهما، بعد أن اعترضت طريقهم سيارة مجهولة قام مستقلوها بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوب القوة، مما أدى لانقلابها، ثم لاذوا بالفرار .

أسفر الحادث عن وفاة مدير الإدارة إثر إصابته بطلق نارى بالرأس من الجهة اليسرى وآخر بالذراع الأيسر، وأصيب قائد السيارة بأعيرة نارية أعلى الصدر وبالبطن من الجهة اليسرى .

وتم التحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى العام بالإسماعيلية، كما أسفر الحادث عن إصابة مرافقيه رقيب السيد خليل إبراهيم سن 30، بطلق نارى أسفل الصدر وآخر بالجانب الأيسر، وتم نقله إلى المستشفى العام بالإسماعيلية وتحويله إلى المركز الطبى العالمى لاسـتكمال العلاج المجند محمد فتحى مصطفى إبراهيم سن 23 " جرح قطعى باليد اليمنى وكدمات متفرقة .

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها وتم تحرر عن ذلك المحضر رقم 1643 جنح المركز لسنة 2013 وجارى العرض على النيابه العامة.