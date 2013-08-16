القبض على 4 بينهم فلسطينى بالعريش

كتب محمد صلاح : الجمعة , 16 أغسطس 2013 17:06

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على 4 عناصر إجرامية هاجموا قسم شرطة العريش ثالث بالأسلحة الثقيلة ، تم ضبط المتهمين بعد مطاردة,

وعثر بحوزتهم على مدفع آر بى جى وبندقيتين أليتين وخزينة ألية ، وتقوم أجهزة البحث بفحصهم جنائيآ ، وتولت النيابة التحقيق .

> وكان مجهولون يستقلون سيارة أمس قد قاموا بإطلاق قذيفة (آر بى جى) على مبنى قسم ثالث العريش ،وعلى الفور تم استنفار كافة الخدمات الأمنية والقوات والأكمنة الأمنية على الطرق، حيث تلاحظ سير السيارة بشارع البحر الأحمر فتوجهت القوات الأمنية على الفور ،ولدى مشاهدة مستقلى السيارة للقوات قاموا بإطلاق الأعيرة النارية فبادلتهم القوات إطلاق الأعيرة النارية وقامت بمطاردتها حتى تمكنت من ضبط السيارة ومستقليها "أحمد ع.م" 22 سنة عاطل ومقيم بدائرة قسم ثان العريش ،وعبدالله م.ر"26 سنة ،و"أحمد س.ى" 29 سنة فلسطينى ومقيم بدائرة قسم ثان العريش ،و"أحمد م.ف" 24 سنة ،وعثروبحوزتهم على مدفع آر بى ج ى وبندقيتين آليتين .