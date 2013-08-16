"الصحة": رفع حالة الطوارئ في 22 مستشفى بالقليوبية وإلغاء الإجازات

كتب : حسن صالح الجمعة 16-08-2013 11:58

أعلن الدكتور زكريا عبد ربه وكيل وزارة الصحة، استمرار رفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بمدن المحافظة.

وقال عبدربه إنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وإلغاء جميع الإجازات ورفع درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف بالقليوبية مع توفير كل التخصصات بالمستشفيات، ونشر سيارات الإسعاف بالقرب من مناطق التجمعات بالمحافظة للتدخل فى أى حالة طارئة.

وأضاف وكيل الصحة أنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وتوفير الدم بـ 22 مستشفى منها 17 مستشفى تابعين للمديرية و5 مستشفيات نوعية منها بنها التعليمى ومستشفى جامعة بنها و2 مستشفى تأمين صحى ومستشفى الأطفال التخصصى و2 رمد و2 حميات وواحدة صدر.

وأوضح أنه تم وضع خطط للتنسيق مع الجامعة وباقى المستشفيات وأضاف أنه تم الدفع بعدد 87 سيارة إسعاف تحسبا لأى طوارئ، وأكد أنه تم إلزام مديرى الطوارئ والمستشفيات ونوابهم بالتواجد خلال 24 ساعة متواصلة.