"الصحة" بالغربية: إصابة 25 في الغربية بينهم ضابط و6 مجندين

كتب : رفيق ناصف وأحمد فتحي الجمعة 16-08-2013 16:05

أكد الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن الأحداث التي تشهدها مدينة طنطا من اشتباكات بين أنصار الرئيس المعزول "محمد مرسي" وقوات الأمن أمام مبنى مديرية أمن الغربية، ومبنى ديوان عام المحافظة، وقسم ثان طنطا، أسفرت حتى الآن عن إصابة 25 مصابًا منهم 7 مجندين وضابط شرطة 3 منهم طلقات خرطوش والـ18 الباقين من أنصار مرسي والأهالي منهم 6 مصابين بطلقات خرطوش والآخرين بكسور وكدمات، وتم نقلهم لمستشفى طنطا الجامعي لإسعافهم، موضحًا عدم وجود وفيات في أحداث طنطا، مطالبًا وسائل الإعلام بتحري الدقة.

كانت مدينة طنطا، شهدت تجمهر شباب الإخوان المسلمين، أمام ديوان عام محافظة الغربية ومبنى مديرية الأمن، ورشقهما بالحجارة محاولين اقتحامهما ما دفع قوات الأمن والجيش بالتصدي لهم وإطلاق القنابل المسيلة للدموع، لتفريقهم في الشوارع الجانبية، ما دفع الإخوان للتوجه لمبنى قسم شرطة ثان لاقتحامه وقامت القوات المكلفة بتأمين القسم بإطلاق الأعيرة النارية فى الهواء مهددة بإطلاق النيران صوبهم فى حالة اقترابهم من بوابة القسم.