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ننفرد بنشر اسماء ضحايا الاشتباكات بين أهالى دمياط و الأخوان

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ننفرد بنشر اسماء ضحايا الاشتباكات بين أهالى دمياط و الأخوان ننفرد بنشر اسماء ضحايا الاشتباكات بين أهالى دمياط و الأخوان

دمياط  

وصلت حتى الان الي مشرحة مستشفي حميات دمياط 3جثث مجهولة الهوية  وتم التعرف علي اسماء اربعة جثث وعمرو ابراهيم عوض "دكتور بيطرى" من قرية البصارطة  وايهاب فتحى دهب من عزبة اللحم  بدمياط ومحمد عطية السرسة تاجر بشارع عبد الرحمن ومسعد عبد العزيز من قرية كفر الشناوى التابعة لمركز فارسكور  هذا بالاضافة الي وفاة ايهاب الدنوان متاثرا باصابته برصاصة بالرقبة كما توافدات سيارات الاسعاف علي مستشفي دمياط التخصصى ومستشفي دمياط العام وهناك انباء عن وصول اعداد المصابين الي مايقرب من المائة مصاب وترواحت الاصابات بين خرطوش ورصاص حى.

وكانت منطقة الشهابية بمحافظة دمياط قد شهدت اشتباكات دموية وعنيفة عقب صلاة جمعة اليوم بين الاهالي وعدد كبير من مؤيدى الرئيس السابق محمد مرسي اثناء تشييع جنازة عبد الله خروبة احد ابناء محافظة دماط الذين استشهدوا بميدان رابعة العدوية اثناء فض اعتصام ميدان رابعة العدوية وقد تم استعمال الرصاص الحى والخرطوش مما نتج عنه مصرع 8 واصابة العشرات.

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