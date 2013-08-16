والد قتيل إخوانى يتبرأ من محاولات الجماعة لاقتحام سجن البدرشين

قال الإعلامى محسن داود، إن والد أحد قتلى جماعة الإخوان المسلمين خلال الأحداث الجارية، ويدعى زكريا حواس أعلن اليوم الجمعة تبرؤه من جماعة الإخوان المسلمين فى حال تعرضها لاقتحام قسم البدرشين بعد دعوة أنصار الإخوان بالذهاب إلى قسم الشرطة أكثر من مرة، وهو ما حدث بالفعل، إلا أن أهالى أبو النمرس وكل المناطق المحيطة واجهوا كل هذه المحاولات.

وأضاف داود لـ"اليوم السابع"، أن اشتباكات وقعت بالأمس فى محيط قسم البدرشين بعد محاولة باءت بالفشل من أنصار الإخوان لاقتحام قسم شرطة البدرشين، لافتاً إلى أن الجماعة وجهت دعوة لأنصارها بالمنطقة المحيطة اليوم لاقتحام القسم إلا أن أهالى البدرشين شكلوا لجانا شعبية وقرروا التصدى لهم فى حالة أى هجوم.