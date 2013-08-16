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مهاجم أورلاندو: سنفوز لو لعب الزمالك بطريقته

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مهاجم أورلاندو: سنفوز لو لعب الزمالك بطريقته مهاجم أورلاندو: سنفوز لو لعب الزمالك بطريقته

يؤمن لينوكس باسيلا مهاجم أورلاندو بايرتس أن تقديم الزمالك لكرة قدم جيدة يفتح لهم الطريق نحو الفوز في مباراة يوم السبت.

ويستضيف أورلاندو الفريق الأبيض في الجولة الثالثة من مباريات مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويعتقد باسيلا أن تقديم الزمالك لكرة قدم هجومية سيمنح أورلاندو فرصة لتحقيق النتيجة المرجوة.

وقال باسيلا في تصريحات لموقع "كيك أوف": "نحن جاهزون للزمالك فهو بطل إفريقيا لخمس مرات، ولكن الأمر مختلف على ملعبنا".

وتابع "الزمالك يلعب كرة قدم جيدة واعتقد أننا نمتلك فرصة جيدة في تحقيق نتيجة ترضينا إذا أتوا إلينا للعب كرة قدم مفتوحة".

وأوضح "أورلاندو يمتلك طريقة لعب خاصة تحتاج إلى الدراسة باعتناء، فنحن لا نشغل بالنا بالمنافس كثيرا ونهتم أكثر بأنفسنا".

وواصل متما "سرعة فريقنا لا تُصدق، وعليك كمهاجم أن تعرف متى تتحرك لأننا نتقدم لمرمى المنافس سريعا".

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