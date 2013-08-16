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رسميا .. فولفسبرج يخطف جوستافو من أنياب أرسنال

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رسميا .. فولفسبرج يخطف جوستافو من أنياب أرسنال رسميا .. فولفسبرج يخطف جوستافو من أنياب أرسنال

انضم لويس جوستافو لاعب وسط بايرن ميونيخ رسميا إلى صفوف فولفسبرج بعدما أعلن الأخير عن إتمام تعاقده قبل أن يقدمه لوسائل الإعلام مساء الجمعة.

وكان جوستافو قد فكر في الرحيل عن العملاق البافاري بعدما قلت فرصه في المشاركة أساسيا في وجود بيب جوارديولا المدير الفني لبايرن.

وتشير تقارير ألمانية أن المقابل المادي لضم جوستافو من بايرن يتراوح بين 15 إلى 20 مليون يورو، فيما لم يذكر الراتب الذي سيتقاضاه في الفريق الألماني.

وكانت أندية مثل أرسنال - بحسب تقارير إنجليزية- أكدت أن المدفعجية يكافحون من أجل التوصل لاتفاق مع جوستافو، إلا أن فولفسبرج حسم الصفقة.

وانضم جوستافو -26 عاما- إلى بايرن في 2011 مقابل 17 مليون يورو لنادي هوفنهايم.

ويلعب جوستافو في منطقة الوسط التي يشغلها خافي مارتينيز بجانب العديد من النجوم في العملاق البافاري مما جعل فرصته ضعيفة وسط هؤلاء.

ويهدف جوستافو إلى التواجد مع البرازيل في كأس العالم 2014 مما دفعه للبحث عن نادي يلعب فيه بشكل أساسي.

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