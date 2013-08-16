أناقتك على الطريقة الاسبانية

لإطلالة متجددة، إعتمدي الأناقة على الطريقة الإسبانية بأزياء تطغى عليها ألوان الأسود والأبيض والأحمر وتزينها الزخرفات الذهبية....

التصوير خاص بـ "سديتي"

- محررة الموضة: روبرتا رستا Roberta Resta

- تصوير: ساندرين ديلارمو ومايكل لابيكا Sandrine Dulermo & Michael Labica.

- ماكياج: ماركو انطونيو Marco Antonio بمستحضرات Chanel.

- تصفيف شعر: كريغ مارسدن Craig Marsden

الصورة رقم 1:

- طقم مؤلف من بنطلون وجاكيت باللون الأسود.

- قميص بيضاء تزينها عقدة عند العنق.

- حذاء ذو كعب مرتفع باللون الأسود.

- قبعة عريضة باللون الأسود.

جميعها من Saint Laurent.

- أقراط كبيرة للأذنين من Merola London.

الصورة رقم 2:

- توب باللون الأسود ذات أكمام طويلة تزينها الكشاكش.

- صندل ذو كعب مرتفع باللون الذهبي.

الإثنان من Gucci.

- بنطلون باللون الأسود تزينه تطريزات ذهبية.

- قبعة باللون الأسود.

الإثنان من Ralph Lauren.

- نظارات شمسية باللون الذهبي من A- Morni.

- حقيبة من الجلد باللون الذهبي من Carolina Herrera.

- جوارب مطرزة من Tabio.

- أقراط للأذنين من Merola London.

الصورة رقم 3:

- - بنطلون باللون الأسود.

- ثوب بلوني الأحمر والوردي.

- حذاء ذو كعب مرتفع.

جميعها من Dior.

الصورة رقم 4:

- ثوب باللون الأسود تزينه عقدة عند العنق من Lanvin.

- أساور ذهبية من Merola London.

- حقيبة صغيرة باللون الأحمر من Bulgari.

الصورة رقم 5:

- ثوب مزين بالبرقق من Fendi.

- قيمص باللون الأسود من Thomas Pink.

- جاكيت قصيرة باللون الأحمر من Victoria Beckham.

- أقراط للأذنين من Valerie Demure.

- قبعة باللون الأسود من Ralph Lauren.