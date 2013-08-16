أناقتك على الطريقة الاسبانية

لإطلالة متجددة، إعتمدي الأناقة على الطريقة الإسبانية بأزياء تطغى عليها ألوان الأسود والأبيض والأحمر وتزينها الزخرفات الذهبية....
التصوير خاص بـ "سديتي"
- محررة الموضة: روبرتا رستا Roberta Resta
- تصوير: ساندرين ديلارمو ومايكل لابيكا Sandrine Dulermo & Michael Labica.
- ماكياج: ماركو انطونيو Marco Antonio بمستحضرات Chanel.
- تصفيف شعر: كريغ مارسدن Craig Marsden
الصورة رقم 1:
- طقم مؤلف من بنطلون وجاكيت باللون الأسود.
- قميص بيضاء تزينها عقدة عند العنق.
- حذاء ذو كعب مرتفع باللون الأسود.
- قبعة عريضة باللون الأسود.
جميعها من Saint Laurent.
- أقراط كبيرة للأذنين من Merola London.
الصورة رقم 2:
- توب باللون الأسود ذات أكمام طويلة تزينها الكشاكش.
- صندل ذو كعب مرتفع باللون الذهبي.
الإثنان من Gucci.
- بنطلون باللون الأسود تزينه تطريزات ذهبية.
- قبعة باللون الأسود.
الإثنان من Ralph Lauren.
- نظارات شمسية باللون الذهبي من A- Morni.
- حقيبة من الجلد باللون الذهبي من Carolina Herrera.
- جوارب مطرزة من Tabio.
- أقراط للأذنين من Merola London.
الصورة رقم 3:
- - بنطلون باللون الأسود.
- ثوب بلوني الأحمر والوردي.
- حذاء ذو كعب مرتفع.
جميعها من Dior.
الصورة رقم 4:
- ثوب باللون الأسود تزينه عقدة عند العنق من Lanvin.
- أساور ذهبية من Merola London.
- حقيبة صغيرة باللون الأحمر من Bulgari.
الصورة رقم 5:
- ثوب مزين بالبرقق من Fendi.
- قيمص باللون الأسود من Thomas Pink.
- جاكيت قصيرة باللون الأحمر من Victoria Beckham.
- أقراط للأذنين من Valerie Demure.
- قبعة باللون الأسود من Ralph Lauren.