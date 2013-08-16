مصرع 2وإصابة أخرين باشتباكات أمام قسم دمياط

دمياط - هشام الولي: الجمعة , 16 أغسطس 2013 14:58

نشبت اشتباكات عنيفة بين مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسي من ناحية والمعارضين وضباط الشرطة من ناحية، بمحيط قسم شرطة أول وثان دمياط.

ولقى اثنان مصرعهما خلال الاشتباكات، فيما وقعت عدد من الإصابات التي لم يتمكن حتى الآن من حصرها.

> وكان مؤيدو الرئيس المعزول قد خرجوا من مسجد المتبولي بمدينة دمياط في جنازة كبرى لتشييع أحد ضحايا رابعة العدوية من مؤيدي الرئيس المعزول وعقب العودة من الجنازة توجه بعض المشيعين إلي قسم شرطة أول وثان دمياط للتظاهر، ونشبت اشتباكات عنيفة وإطلاق أعيرة نارية.