وزير خارجية فرنسا: الوضع في مصر مقلق جدًا لمجمل المنطقة

كتب : أ ف ب الجمعة 16-08-2013 11:26

صرح لوران فابيوس، وزير الخارجية الفرنسي، اليوم، أن أعمال العنف في مصر تخلق وضعًا مقلقًا جدًا لمجمل المنطقة مع مخاطر أن تستفيد حركات متطرفة من كل ذلك التوتر.

وفي تصريح لإذاعة "آر تي إل"، أضاف وزير الخارجية الفرنسي، "عندما تجمع جنبًا إلى جنب، دون خلط مربك، ما يجري في سوريا ومصر ولبنان والعراق وما له من تداعيات على النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، فإن ذلك فعلًا مقلق جدًا جدًا، فإن مصر بلد مهم جدًا بالنسبة للعالم العربي".

وتابع فابيوس، "هذا سبب إضافي للمطالبة، كما فعلت الأمم المتحدة بدعوة من فرنسا أمس، بالتهدئة والالتزام بأقصى قدر من ضبط النفس، وإلا فإن الخطر يكمن في أن تستفيد حركات متطرفة من كل ذلك التوتر".

وأوضح الوزير الفرنسي، "لابد من المضي نحو تهدئة في مصر، وأن تخطو السلطات خطوات، وفي الوقت نفسه يجب على المتظاهرين أن يتظاهروا سلميًا".