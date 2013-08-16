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خالد الصاوي في قصيدة لـ"أوباما": مش قلتلك يابن الرفدي ملكش دعوة بأيماننا

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خالد الصاوي في قصيدة لـ"أوباما": مش قلتلك يابن الرفدي ملكش دعوة بأيماننا خالد الصاوي في قصيدة لـ"أوباما": مش قلتلك يابن الرفدي ملكش دعوة بأيماننا

كتب : نجلاء ابوالنجا منذ 2 دقيقة

كتب الفنان خالد الصاوي قصيدة باللهجة العامية ينتقد فيها الإخوان والأحداث الدامية التي تسببوا فيها من أجل الحكم، كما ندد بموقف أوباما المخزي، ووجه له رسالة شديدة اللهجة بأنه عار على الجميع. وقال الصاوي، في مطلع القصيدة التي نشرها عبر موقعه على "فيسبوك":

بعد الخطاب الأخراني..

(شالله ما تخطب أبدا ثاني)

مش قلتلك يابن الرفدي ملكش دعوة بأيماننا

بلدك هناك هناهه بلدي ما بلاش تشرّ وتتجنى

أنا لي وضعي ف منطقتي بستأذنك.. ارحل عنا

إن كان أدب قدمتولك.. طالب غبا.. ماشي استنى

يا باراك يا أسمر تايواني بريئة منك أفريقيا

خنت الجدود واسأل في القبر وجع العبيد لعنته باقية

بقى حمّلوك وحي الثورة.. أتابيك قفا "الطبقة الراقية"

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