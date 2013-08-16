«شباب ماسبيرو»: 63 اعتداء على كنائس ومنشآت قبطية.. والإخوان مستمرون في استهدافها

قال تقرير صادر عن غرفة العمليات المركزية لاتحاد شباب ماسبيرو إنه رصد ووثَّق بالصور والفيديوهات وشهادة شهود عيان 63 اعتداء على كنائس ومبان تابعة لها ومدارس قبطية، مُضيفا أن 39 منزلا و75 محلا تجاريا و15 صيدلية و3 فنادق و58 أتوبيسا وسيارة مملوكة للكنائس والأقباط تمت سرقتها ثم حرقها بالكامل.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.