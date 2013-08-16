«شباب ماسبيرو»: 63 اعتداء على كنائس ومنشآت قبطية.. والإخوان مستمرون في استهدافها

قال تقرير صادر عن غرفة العمليات المركزية لاتحاد شباب ماسبيرو إنه رصد ووثَّق بالصور والفيديوهات وشهادة شهود عيان 63 اعتداء على كنائس ومبان تابعة لها ومدارس قبطية، مُضيفا أن 39 منزلا و75 محلا تجاريا و15 صيدلية و3 فنادق و58 أتوبيسا وسيارة مملوكة للكنائس والأقباط تمت سرقتها ثم حرقها بالكامل. وأضاف مينا ثابت، القيادي بالاتحاد: «أعمال العنف تستمر وتزداد من قبل جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم تجاه الشعب المصري العظيم يوماً بعد يوم، وبالأخص ضد أقباط مصر، الذين يتعرضون لانتهاكات عدة بين حرق وهدم كنائسهم وسلب ونهب ممتلكاتهم، وقتلهم والتمثيل بجثثهم». وتابع: «ورغم هذا نجد أعضاء المجتمع الدولي يغضون البصر والبصيرة عن تلك الاعتداءات الجسيمة، بل أكثر من ذلك يساندون إرهابيين ينتهكون حقوق الإنسان وحرياته، ويساندون من هم حلفاء تنظيم القاعدة وجماعة حماس، فلماذا كل هذا إذا كنتم أنتم حماة الحقوق والحريات حسبما تظهرون للعالم أجمع». وأفرد التقرير بيانا بأسماء الكنائس والمنشآت القبطية، التي تم إحراقها أو هدمها أو المساس بها، والتي جاءت كالتالي: أولاً: كنائس تم سلب ونهب محتوياتها وحرقها بالكامل: 1 ـ كنيسة السيدة العذراء والأنبا إبرام للأقباط الأرثوذكس وملحق بها مبنى خدمات ومقر إقامة الأسقف وحضانة أطفال والموجودة بقرية دلجة، مركز دير مواس، محافظة المنيا. 2 ـ كنيسة مارمينا للأقباط الأرثوذكس وملحق بها مستوصف والموجودة بحي أبوهلال قبلي محافظة المنيا. 3 ـ الكنيسة المعمدانية والكائنة بمركز بنى مزار في محافظة المنيا . 4 ـ كنيسة الأمير تواضروس والكائنة بشارع الحسينى، ميدان صيدناوى، محافظة المنيا. 5 ـ الكنيسة الإنجيلية الثالثة والكائنة بمحافظة المنيا. 6 ـ الكنيسة الإنجيلية والكائنة بعزبة جاد السيد، المنيا. 7 ـ كنيسة الأنبا موسى الأسود والكائنة بحى أبوهلال قبلى محافظة المنيا. 8 ـ كنيسة خلاص النفوس والكائنة بشارع ميدان بالاس، محافظة المنيا . 9 ـ كنيسة مارمينا والكائنة بشارع المركز، بنى مزار، محافظة المنيا. 10 ـ الكنيسة الإنجيلية والكائنة بناحية مركز ملوى، المنيا . 11 ـ كنيسة مارجرجس للأقباط الأرثوذكس وبها مبنى الخدمات بأرض المطرانية، محافظة سوهاج . 12 ـ كنيسة مارمرقص ومبنى الخدمات والكائنة بشارع الكهرباء، محافظة سوهاج . 13 ـ كنيسة العذراء والأنباء أبرام بمحافظة سوهاج . 14 ـ دير الأمير تواضروس الشطبى بقرية النزلة، مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم . 15 ـ كنيسة السيدة العذراء للأقباط الأرثوذكس بقرية النزلة، مركز يوسف الصديق، محافظة الفيوم . 16 ـ كنيسة القديسة دميانة بقرية الزربى، مركز طامية، الفيوم. 17 ـ الكنيسة الإنجيلية بقرية الزربى، مركز طامية، الفيوم. 18 ـ كنيسة الأمير تادرس بقرية دسيا، الفيوم . 19 ـ كنيسة الأباء الفرينسيسكان والمدرسة الملحقة بشارع 23 محافظة السويس . 20 ـ الكنيسة اليونانية القديمة والكائنة بشارع براديس، السويس . 21 ـ الكنيسة الإنجيلية والكائنة بشارع الجيش، السويس . 22 ـ كنيسة مارجرجس بشارع قلتة محافظة أسيوط. 23 ـ الكنيسة الرسولية بشارع النميس، محافظة أسيوط. 24 ـ كنيسة ماريوحنا بمركز أبنوب، محافظة أسيوط . 25 ـ كنيسة الأدفنتست والكائنة بشارع يسرى راغب، محافظة أسيوط. 26 ـ كنيسة الإصلاح بمحافظة أسيوط. 27 ـ كنيسة سانت ترايز بمحافظة أسيوط. 28 ـ كنيسة السيدة العذراء بشارع 10، بولاق الدكرور، محافظة الجيزة . 29 ـ كنيسة السيدة العذراء بكرداسة، الجيزة . 30 ـ كنيسة مارجرجس والكائنة بشارع 23 يوليو، العريش، شمال سيناء. 31 ـ دير راهبات الراعي الصالح والمدرسة الملحقة به وكنيسة الدير الكائن بشارع الجيش، محافظة السويس . 32 ـ الكنيسة الإنجيلية بقرية منشأة بدين سمالوط محافظة المنيا. ثانياً: الكنائس التى تم الاعتداء عليها جزئيا بإلقاء الحجارة والمولوتوف وإطلاق الأعيرة النارية . 1 ـ كنيسة مارمرقص للأقباط الكاثوليك بحى أبوهلال قبلي، محافظة المنيا . 2 ـ كنيسة الآباء اليسوعيين الكائنة بحى أبوهلال قبلي، محافظة المنيا. 3 ـ كنيسة السيدة العذراء بشارع الجزارين، حي أبوهلال قبلي، محافظة المنيا. 4 ـ مطرانية مار يوحنا المعمدان بمركز القوصية، محافظة أسيوط . 5 ـ كنيسة السيدة العذراء والكائنة بحوض 10 محافظة قنا. 6 ـ مطرانية أطفيح بمحافظة الجيزة . 7 ـ كنيسة الشهيدين والكائنة بقرية صول، أطفيح، محافظة الجيزة. 8 ـ كنيسة السيدة العذراء بالصف محافظة الجيزة. 9 ـ مدرسة الآباء اليسوعيين بالمنيا. 10 ـ كنيسة مارجرجس باكوس، محافظة الإسكندرية. 11 ـ كنيسة الأنبا ماكسيموس بشارع 45 محافظة الإسكندرية . 12 ـ مطرانية ملوى بمركز ملوى، محافظة المنيا. 13 ـ مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمركز دير مواس المنيا. 14 ـ كنيسة الملاك بشارع النميس، محافظة أسيوط. 15 ـ مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمركز أبوتيج، محافظة أسيوط. 16 ـ كنيسة العذراء بكفر عبده، 6 أكتوبر. 17 ـ كنيسة مارجرجس بمركز الوسطي، بني سويف. 18 ـ كنيسة أبوسيفين الرشاح بعزبة النخل، المرج، القاهرة. 19 ـ كنيسة العذراء بالمنصورية، محافظة الجيزة . ثالثاً: مدارس الأقباط التي تم حرقها بالكامل . 1 ـ مدرسة الأقباط للبنين بشارع الحسيني، محافظة المنيا. 2 ـ مدرسة ودير راهبات القديس يوسف بمحافظة المنيا . 3 ـ مدرسة الراعي الصالح بمحافظة المنيا . 4 ـ مدرسة الراهبات الفرنسيسكان بمحافظة بني سويف . 5 ـ مدرسة الفرنسيسكان بمحافظة السويس. رابعا: منشآت تابعة للكنائس تم حرقها بالكامل . 1 ـ جمعية أصدقاء الكتاب المقدس بمحافظة الفيوم . 2 ـ نادي الشبان المسيحيين الواى والكائن بأول شارع عدنان المالكي، محافظة المنيا. 3 ـ ملجأ الجنود المسيح للبنين بمحافظة المنيا . 4 ـ مكتبة دار الكتاب المقدس بمحافظة المنيا. 5 ـ جمعية الجزويت والفرير بمحافظة المنيا. 6 ـ سفينة الدهبية التابعة للهيئة الإنجيلية بمحافظة المنيا. 7 ـ مكتبة دار الكتاب المقدس بمحافظة أسيوط. خامساً: منازل وصيدليات ومحال وفنادق مملوكة للأقباط وتم سلبها ونهبها ثم حرقها بالكامل . 1 ـ 39 منزلا بمناطق متفرقة بالجمهورية، وتم تهجير أصحابها إلى خارج المدن . 2 ـ 75 محلا تجاريا بمختلف المحافظات. 3 ـ 15 صيدلية بمختلف المحافظات. 4 ـ 3 فنادق حورس وسوسنا وإخناتون. 5 ـ 58 أتوبيسا وسيارة مملوكة للكنائس والأقباط.إعلان - Ads إعلان - Ads
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