استقالة المتحدث الإعلامى لحركة تمرد بالمنوفية اعتراضا على طريقة فض اعتصام رابعة

اعلن احمد عبد الفتاح المتحدث الاعلامى باسم حركة تمرد بالمنوفية عن تقدمة باستقالتة من الحملة اعتراضا على قيام الداخلية بفض الاعتصام بالقوة وسفك الدماء رغم وجود حلول سلمية لفض الاعتصام .

واضاف عبد الفتاح انه لن يشارك فى مظاهرات الجمعة ويرفض فكرة النزول الى الشارع وذلك حقنا للدماء وحتى لا تصير هناك حرب أهلية فى شوارع مصر نتمنى من الله أن يجنبنا ذلك .

كما طالب عبد الفتاح الاهالى الإلتزام بعدم مغادرة منزلهم وترك حماية المنشأت للدولة والأجهزة الأمنية ، مدينا بشدة استراتيجية تعامل الداخلية مع فض الإعتصام والذى أدى الى سقوط كثير من الضحايا وكان من الممكن أن يكون هناك تعامل أسهل وأرحم من ذلك وأدعو جماعة الإخوان إلى وقف الأعمال التخريبية واحراق مصر حيث أن كل المصريين لن يغفروا لهم ذلك .