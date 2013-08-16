صحيفة تركية: على القيادة التركية أن تقرأ التطورات المصرية بشكل صحيح

انتقدت صحيفة ” ايدنلك ” التركية اليسارية موقف حكومة بلادها من الأحداث في مصر، مطالبة بوجوب قراءة التطورات الجارية بالبلاد في الوقت الحالي قراءة صحيحة.

وقالت الصحيفة – في مقال لها اليوم الجمعة – إنه “لم يبق هناك أي خيار أمام الجيش المصري جراء ما فعله أنصار جماعة الإخوان المسلمين منذ عدة أسابيع لتحويل مصر إلى جزائر ثانية” ، مؤكدة على أهمية قراءة التطورات الجارية في مصر قراءة صحيحة.

وأضافت الصحيفة أن “الطريف في هذ الأمر أن مجموعة حزب العدالة والتنمية الحاكم تتغنى بكلمة (فرعون) ، ولكن الحقيقة هي أن الفراعنة الحقيقيين هم في تركيا ، ويجب ألا ننسى أسلوب الشرطة التركية في تفريق المتظاهرين ، والذي راح ضحيته عدد من الشباب على أيدي قوات الأمن في أحداث متنزه جيزي بارك بوسط اسطنبول والمدن التركية الأخرى مثل هاتاي وأضنة وإسكيشهير”.

أ ش أ