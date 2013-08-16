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بان كي مون : مطالب إسرائيل الأمنية فى مفاوضاتها مع فلسطين “مشروعة”

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بان كي مون : مطالب إسرائيل الأمنية فى مفاوضاتها مع فلسطين “مشروعة” بان كي مون : مطالب إسرائيل الأمنية فى مفاوضاتها مع فلسطين “مشروعة”

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون “إن المطالب الإسرائيلية المتعلقة بالترتيبات الأمنية في إطار عملية التفاوض مع الفلسطينيين تعد مشروعة ، إذ لا يمكن أن تعيش إسرائيل بحالة من الخوف”.

وحث كي مون خلال اجتماعه اليوم الجمعة بالرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز في القدس المحتلة ، الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية على “الامتناع عن اتخاذ خطوات من شأنها أن تشكل خطرا على مواصلة عملية التفاوض” ، وأضاف أن “السلام يتطلب التوصل إلى حلول وسط ، وأن الأمم المتحدة مستعدة لبذل كل جهد من أجل دعم عملية التفاوض”.

بدوره ، أشاد بيريز بقرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استئناف عملية التفاوض مع الفلسطينيين ، وقال إنه “لا يجوز للاتحاد الأوروبي والأسرة الدولية وضع عراقيل أمام عملية التسوية في المنطقة.

يذكر أن حكومة الاحتلال والسلطة الفلسطينية بدأتا أمس الأول الأربعاء جولة مفاوضات مباشرة في القد المحتلة برعاية أمريكية تناولت كافة قضايا “الحل النهائي”.
> أ ش أ

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