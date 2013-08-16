«زايد الإنسانية» و«الهلال» تحددان مجالات التعاون

وقعت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وهيئة الهلال الأحمر مذكرة تفاهم أمس ضمن مجالات التعاون المشترك بين الجهتين في المجالات المختلفة.

وقع المذكرة أحمد شبيب الظاهري مدير عام المؤسسة ومحمد يوسف الفهيم نائب الأمين العام للخدمات المساندة بهيئة الهلال الأحمر.

وتهدف المذكرة التي تأتي في إطار روح العمل الإنساني والخيري إلى تحديد مجالات التعاون بين الطرفين خصوصا في إطار برنامج الحج والعلاج الطبي والأيتام وحفظ النعمة والتبرعات العينية بالإضافة إلى أي برامج أخرى يتم تحديدها مستقبلا. وتضمنت المذكرة تشكيل لجنة مشتركة لوضع الأسس العامة والشروط والأولويات اللازمة لإنشاء الصندوق الخيري لدعم تكلفة علاج بعض الحالات الإنسانية والتنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة.

اتفاق

وبموجب هذه المذكرة اتفق الطرفان على أن يتم تحويل برنامج الحج الخاص بالهيئة ابتداء من عام 1434هجرية -2013 م إلى المؤسسة ويتم تحويل المبالغ المالية للمؤسسة فى ضوء وبنسبة ما يتم تخصيصه من أعداد حجاج للهيئة وتبادل الخبرات والمعلومات التفصيلية حول برنامج كل منهما الخاص بالحج وشروط وأولويات المتقدمين لأداء فريضة الحج وآلية استقبال الطلبات وكل المراحل التي يمر بها البرنامج وتوحيد المعايير الخاصة ببرنامج الحج.

كما نصت المذكرة على أن تقوم المؤسسة بتحويل برنامج المساعدات الطبية إلى الهيئة بالإضافة للمبالغ المالية الخاصة بالعلاج وركزت بنودها على بناء القدرات بحيث يقوم الطرفان بوضع استراتيجية مشتركة لبناء القدرات من خلال التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات والتعاون والتنسيق بين الطرفين في سائر أنشطة العلاقات العامة والبرامج الخيرية والإنسانية. كما تضمنت مذكرة التفاهم فيما يخص بتبادل المعلومات أن يقوم الطرفان بالتعاون الوثيق وبالتشاور الدائم والمنتظم حول القضايا ذات الاهتمام المشترك خصوصا الربط الإلكتروني فيما بينهما.

وقال احمد شبيب الظاهري إن توقيع هذه المذكرة يأتي انطلاقا من استراتيجية المؤسسة وبناء على توجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس.

آفاق التعاون

وأضاف إن المؤسسة تواصل فتح آفاق التعاون مع شركائها خاصة مع المؤسسات المماثلة العاملة في القطاع الخيري والانساني وأن هيئة الهلال الأحمر تأتي في مقدمة هذه الهيئات العاملة في مجالات العمل الإنساني .. منوها بأن التعاون مع هيئة الهلال الأحمر قد بدأ منذ إنشاء المؤسسة وأنه يتم بموجب هذه المذكرة تأطير مجالات التعاون والتنسيق معها خاصة في موضوعات الإغاثة والحج والصحة والتعليم والعمل الخيري عموما وذلك تنفيذا لأهداف المؤسسة بإقامة المشاريع الإنسانية المشتركة مع سائر المؤسسات العاملة في الدولة .

وأعرب عن أمله بأن يوثق هذا التعاون مع هيئة الهلال الأحمر العمل سويا في خدمة الأهداف المشتركة .. موجها الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر على التوجيهات والرعاية الكاملة للمؤسسة .

وقال " نسأل الله تعالى أن يكون عملنا بإذن الله تعالى في ميزان حسنات صاحب الوقف المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " رحمه الله ".

عمل مشترك

ومن جانبه رحب محمد يوسف الفهيم بالشراكة مع مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية لتوسعة مظلة العمل المشترك ونشر روح العطاء الإنساني والخيري بين جميع أفراد المجتمع لمساندة الضعفاء والفقراء والمحتاجين والذين ألمت بهم المحن والمصائب من كوارث طبيعية ونزاعات مسلحة في مختلف دول العالم وذلك اتساقا مع النهج الخيري والإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة.

شراكة استراتيجية

أكد الفهيم أن الهلال الأحمر يعمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع كل الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة بالدولة ليصل العطاء الإنساني للهلال الأحمر ومساعداته الخيرية والإغاثية العديدة إلى العديد من الفئات الضعيفة المستهدفة بالخدمات والعون الإنساني محليا ودوليا دون تحيز لجنس أو معتقد أو فكر.