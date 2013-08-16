الافتتاح التجريبي لعيادة الفقراء في أبوظبي

بمبادرة من رواد الاعمال الاجتماعيين من شباب الإمارات اعلن في العاصمة ابوظبي عن افتتاح اول عيادة للفقراء رسمية لتقديم افضل الخدمات التشخيصية والوقائية والعلاجية لمرضى القلب من خلال شراكة استراتيجية بين المؤسسة العالمية للقلب ومركز الامارات للقلب وفي نموذج مبتكر للاستثمار الاجتماعي

وتأتي المبادرة انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية لمركز الامارات للقلب وجهوده المستمرة لدعم مختلف فئات المجتمع وبالأخص الفئات المعوزة والمتعففة غير القادرة على تحمل تكاليف الاستشارة الباهظة نظرا لندرة التخصص وازدياد الحاجة للكوادر الطبية التخصصية خصوصا ان الامراض القلبية هي اكثر الامراض انتشارا في الدولة والمنطقة وتكبد الافراد والحكومات اموالا باهظة للحد من انتشارها او علاجها وبالتالي تأتي عيادة الفقراء مكملة للجهود المبذولة من مختلف المؤسسات الصحية لتقديم افضل الخدمات للمرضى بمختلف فئاتهم ومستوياتهم الاجتماعية.

وتم تبني المبادرة من قبل رواد الاعمال الاجتماعيين بعد نجاح فكرة العيادة الافتراضية والذكية للفقراء والاقبال الكبير لمرضى القلب من مختلف الدول للاستفادة من خدماتها الافتراضية والالكترونية المجانية مما شجع رواد الاعمال الاجتماعيين على افتتاح عيادة للفقراء وتجهيزها بأحدث الاجهزة التشخيصية والعلاجية.

واكد جراح القلب الاماراتي الدكتور عادل الشامري المدير التنفيذي لرواد الاعمال رئيس مركز الامارات للقلب ومؤسس مبادرة اطباء الفقراء ان عيادة الفقراء في مقرها في مركز الامارات للقلب ستقدم خدماتها المجانية للمرضى في دولة الامارات العربية المتحدة والمرضى من مختلف دول العالم بمشاركة فعالة من نخبة من كبار الاطباء المواطنين والعالميين المرخصين من قبل الهيئات الصحية الرسمية وسيتم تشغيل عيادة الفقراء يومين في الاسبوع في مرحلتها الاولى على ان يتم زيادة عدد الايام التشغيلية في المرحلة المستقبلية

واشار إلى ان تمويل عيادة الفقراء ذاتيا من مردود علاج الاغنياء من مرضى القلب والمرضى المؤمنين من شركات التأمين من المراجعين لمركز الامارات للقلب في نموذج مميز ومبتكر ومستدام لمشاريع الاستثمار الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية الاول من نوعه في المنطقة مؤكدا ان لا يتم قبول التبرعات كليا سواء المادية او العينية وانما سيتم تمويل مشاريع المسؤولية الاجتماعية من برامج مستدامة ومن خلال استحداث شراكات مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.

وقال ان الافتتاح الرسمي لعيادة الفقراء يأتي استكمالا للنجاحات الكبيرة لمبادرة علاج قلوب الاطفال والمسنين والتي استطاعت ان تصل بخدماتها المجانية لألف من مرضى القلب في مختلف دول العالم.

واكد ان سيتم افتتاح فروع لعيادة الفقراء في مختلف امارات الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص او الحكومي اضافة الى تدشين عيادات متحركة او ميدانية للفقراء في مختلف دول العالم بالتنسيق مع وزارات الصحة ومراكز العمل التطوعي.

وناشد الشامري المؤسسات الصحية الخاصة او شبة الحكومية محليا وعالميا بأخذ خطوات مماثلة انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع وتخصيص عيادات للفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة وبالأخص الاطفال والمسنين سواء المقيمين او الزائرين من الاقرباء.

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