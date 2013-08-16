ستايلBradley Cooper بألوان مختلفة

يعتبر الممثل Bradley Cooper من أشهر النجوم الوسيمين في هوليوود بشهادة عدد من المجلات العالميّة. ويتمتع النجم بالإضافة إلى وسامته بستايل مختلف ومميز للغاية. قد يفضل العديد من النجوم ارتداء البدلات ذات اللون الأسود والرمادي عادةً ولكن Bradley Cooper لا يمانع التنويع في ألوان بدلاته الرسمية. حيث ظهر ببدلة ذات لون أزرق فاتح في إحدى مباريات التنس مؤخرًا، كما شوهد ببدلة برتقاليّة اللون في حفل افتتاح فيلم The Hangover في لوس أنجلوس . أما بالنسبة لستايله اليوميّ فيفضّل أن يعتمد اللوك البسيط الخالي من التكلف بقميص مطبّع وسروال جينز عادي . اعتمد أسلوب النجم Bradley Cooper بإدخال الألوان المختلفة لبدلاتك الرسميّة بدلاً من الألوان المعتادة ..