تعرّفي الى مجموعة "جنيفر" من "نعومي"

مجموعة "جنيفر" من "نعومي" هي تشكيلة مستوحاة من العالم القديم الساحر ومصمّمة من الشيفون والبيسلي المطبع بشكل مبهج. يولّد التوازن بين الرسوم المطبعة واللون العاجي الموحّد أسلوباً أنيقاً يتميز بلمسة من الأنوثة والتكلّف. شقوق منسابة وحواشٍ مثناة بأسلوب منظّم وشرائط ملفوفة متدلية تعزّز جمال كلّ تصميم من تصاميم هذه التشكيلة. وتقدم المجموعة قميص نوم قصير مزيّن بتطبيع البيسلي المغري والجميل مع فتحة مثلثة عميقة عند العنق ودانتيل رقيق يبرز جمال الصدر توازيه حاشية مثناة تزيده جمالاً ويكمّله رباط متصالب يكشف عن تقويرة الظهر المنخفضة. بالإضافة الى طقم بيجامة، بيبي دول، قميص نوم طويل، روب طويل وطقم كابري.