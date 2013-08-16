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كيف تختارين المرطِّب المناسب لبشرتك؟

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كيف تختارين المرطِّب المناسب لبشرتك؟ كيف تختارين المرطِّب المناسب لبشرتك؟

تساؤلات كثيرة قد تطرحها السيِّدات رغبةً في الحصول على الترطيب الأمثل للبشرة، ولكن من دون إجابة واضحة.
"سيِّدتي نت" ينقل لكِ نصائح الخبراء للتعرُّف أكثر إلى أنواع مرطِّبات البشرة، وإلى المرطِّب الملائم لكلّ نوع من أنواع البشرة.

1. المرهم للبشرة الجافَّة
تتميَّز المراهم بأنَّها أكثر أنواع مرطِّبات البشرة كثافة؛ لذا فهي مناسبة لصاحبات البشرة الجافَّة، وكلّما كانت بشرتك أكثر جفافاً، وجب عليكِ اختيار مرهم ذي كثافة أعلى، كي يستطيع حبس الرُّطوبة داخل البشرة لأطول فترة ممكنة.

2. الكريم للبشرة العادية
تُعتبر الكريمات من المرطِّبات الأقلّ كثافة في بنيتها من المراهم، لذا فهي ملائمة لصاحبات البشرة العادية.

3. اللوشن" للبشرة الدهنيَّة
أمّا "اللوشن" فهو يعتمد أساساً في تركيبته على الماء، ويُعتبر الأخفّ كثافة بين مرطِّبات البشرة؛ فهو مثاليّ للبشرة الدهنيَّة.

ولا تُعتمد معايير اختيار مرطِّب البشرة على نوع البشرة فحسب، بل لا بدّ من مراعاة أوقات تطبيق مرطِّبات البشرة، والتي قد تتحكَّم بنوعيّتها كذلك؛ لذا يفضَّل استخدام مرطِّب البشرة الخفيف في أوقات النَّهار، على أن يُترك مرطِّب البشرة الكثيف للمساء؛ من أجل أن يحفظ الرطوبة داخل البشرة طوال ساعات النوم. ويُفضّل استخدام اللوشن للوجه، أمَّا الكريمات فتستخدم لباقي أجزاء الجسم.

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سيدتي