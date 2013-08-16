مصادر تؤكد القبض علي أمين الحرية والعدالة بالقليوبيه والأمن ينفي

قالت مصادر من جماعة الاخوان المسلمين بالقليوبية أن قوات من الجيش والشرطة داهمت في وقت مبكر من صباح اليوم منزل محسن راضي عضو مجلس الشعب وأمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة.

وأكدت المصادر أن الأمن تحفظ على كل محتويات المنزل ، والأموال والذهب الموجود به، كما داهمت الشرطة مقر مكتب النائب ، وتحفظوا على محتوياته ، وارشيفه الصحفي.

فيما نفى اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية، ما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بإلقاء القبض على عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم محسن راضى عضو مجلس الشعب السابق ومحمد عماد القيادى بحزب الحرية والعدالة.

يذكر أن عددا من النشطاء قد أعلنوا عن قيام قوات الشرطة فجر اليوم الجمعة بمداهمة منازل عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالقليوبية وإلقاء القبض عليهم، والتى على رأسهم كل من محسن راضى عضو مجلس الشعب السابق ومحمد عماد القيادى بحزب الحرية والعدالة .

إنتشرت اللجان الشعبية التي شكلتها القوي السياسية والثورية بالقليوبية في بنها وشبرا الخيمة والقناطر والخصوص لحماية الكنائس والمساجد والمنشات العامة والتصدي لأية محاولات من جماعة الإخوان وانصارها لمهاجمة هذه المنشأت وحرقها حيث تجمعت مجموعات كبيره اليوم الجمعه من شباب ” تمرد” والحركات الثوريه وجبهة الانقاذ بالقليوبيه وقاموا بالإلتفاف ووضع الحواجز الحديديه حول مبنى محافظة القليوبيه لحمياته بعد تردد أنباء عن نية مجموعات من أنصار الإخوان إحراق المبنى محافظة ومديريات الخدمات بمدينة بنها.

كما قام شباب الخصوص بتشكيل لجان شعبية أمام كنيسة مارى جرجس، لمواجهة أى عمليات عنف أو شغب يقوم بها تنظيم الإخوان على بعض الأماكن الحيوية ووزع شباب اللجان الشعبية أنفسهم على عدد من الأماكن الحيوية بالمدينة، لحمايتها بأنفسهم ومنها قسم شرطة الخصوص وعدد من البنوك والمستشفيات.

فيما شكل عدد من أهالى منطقة شبرا الخيمة لجانا شعبية لمواجهة أى عمليات عنف أو شغب، يقوم بها أنصار تنظيم الإخوان المسلمين ولحماية قسمى أول وثان شبرا الخيمة وعدد من البنوك والمستشفيات والكنائس.

> ومن جانبه، قال حسن أبو السعود أمين العمل الجماهيرى بالحزب المصرى الديمقراطى بالقليوبية، إن الحزب دعا أهالى شبرا الخيمة لعمل لجان شعبية للوقوف بجوار الشرطة للتصدى لأى محاولة من جانب الإخوان لإقتحام الأقسام أو الأماكن الهامة.