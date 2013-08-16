هذا هو حبيب Amanda Seyfried الجديد

دخلت الممثلة الأمريكية Amanda Seyfried في علاقة جديدة مع الممثل Justin Long بالرغم من انشغالاتهما الكثيرة.

وكشف مصدر مطلع أنّ Justin Long لا يتحدّث أبداً عن علاقاته، لذا لست واثقاً متى التقيا بالضبط، وإنّما هما معاً منذ بعض الوقت".

وتابع المصدر القول: "إنّ Seyfried و Longمنشغلان، ولكنّهما يُريدان المضيّ في العلاقة"، مشدّداً على أنّ ما يجمع بين الاثنين هو حسّ الفكاهة.

يُذكر أنّ Long كان يواعد الممثلة Drew Barrymore وKate Mara