Kim Kardashian تخرج لأوّل مرّة مع ابنتها

بعد أن انتشرت تقارير إعلاميّة تُعلن رفض ظهور نجمة المجتمع Kim Kardashian الخروج من المنزل حتّى تعود إلى وزنها الذي كانت عليه قبل الحمل والولادة، ظهرت Kim لأوّل مرّة، يوم أمس، مع ابنتها وحبيبها Kanye West نافية بذلك كلّ الإشاعات التي سبق أنّ لها انتشرت.

وظهرت Kim بثقة، برفقة حبيبها Kanye West وابنتهما التي أبصرت النور منذ 8 أسابيع، وكانت ترتدي ملابس أقلّ من عادية، وبدت بدون مساحيق تجميل على وجهها.

وقد غطّت Kim ابنتها بغطاء أبيض اللون حتّى لا يتمكّن الباباراتزي من التقاط صور لها.

يُذكر أنّ النجمين كانا قد رفضا قبول 3 ملايين دولار تمناً لصورة ابنتهما. ونقل عن مصادر مقربّة منهما أنّ Kim Kardashian وKanye West فكّرا في البداية ببيع صور ابنتهما والتبرّع بالمال لجمعيات خيرية، غير أنّهما عادا وغيّرا رأيهما.

ولفتت المصادر إلى أنّهما قررا إمّا نشر صورة الصغيرة في مجلة مشهورة، مثل "فانتي فير"، أو نشر الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.