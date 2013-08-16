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تحطيم نقطة شرطة القلج بالخانكة بالقليوبية

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تحطيم نقطة شرطة القلج بالخانكة بالقليوبية تحطيم نقطة شرطة القلج بالخانكة بالقليوبية
القليوبية – محمد عبد الحميد :
منذ 11 دقيقة 54 ثانية

تجمع ما يقرب من 1000 شخص بقرية القلج دائرة مركز الخانكة عقب تشييع جثمان محمد أنور عبد المقصود   الذى لقى مصرعه فى أحداث ميدان رابعة العدوية.

وقاموا بمسيرة ببعض شوارع القرية حتى وصلوا إلى ديوان نقطة شرطة القلج وحاولوا اقتحامها بعد أن قاموا بإلقاء زجاجات المولوتوف تجاه النقطة والتى نتج عنها حدوث تلفيات بمكتب رئيس النقطة , وغرفة النوبتجية, وتهشم بزجاج الأبواب والشبابيك .
> وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين النقطة بمساعدة أهالى القرية من التصدى لهم وأجبروهم على التراجع والفرار دون أن يتمكنوا من اقتحامها .
> ولم تقع أية إصابات بين أفراد القوة والأهالى الذين شاركوا فى الدفاع عن النقطة . وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5122 إدارى مركز الخانكة لسنة 2013 .وجارى العرض على النيابة .
> ونظم شباب القرية والقرى المجاورة لجانا شعبية وخاصة فى الطرق المؤدية لسجن المرج منعا لأى محاولات لاقتحامه والذى شهدت الطرق المؤدية له تواجدا أمنيا مكثفا.

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